Три года прошло со страшной трагедии в Краматорске. По городу было выпущено 32 ракеты РСЗО «Смерч»

В тот день погибли 17 человек, шесть из которых мирные жители, остальные -военные и силовики. Ранения разной степени тяжести получили более 60 человек, из них 36 мирных жителей.

8 ракет упали в районе штаба АТО, а 14 — в жилых кварталах Краматорска. Артобстрел города велся со стороны Горловки и Ясеневки.

Свидетели тех событий, вспоминают, что первые ракеты обрушились на улицы города в 12.30, сразу после того, как снаряды перестали падать на город, предприятия отпустили сотрудников по домам — краматорчане спешили домой, чтобы убедиться, что с их родными все в порядке.

Жители микрорайона «Даманский», который расположен возле аэропорта, спешно грузились в автомобили и покидали опасный район.

К счастью в краматорских школах был первый день карантина, и школьники сидели по домам, потому как, если бы не карантин, жертв могло быть намного больше.

В память о погибших в городе сегодня проходят траурные мероприятия.

Embedded video for Третья годовщина обстрела в Краматорске.

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