ТСН. Выпуск новостей (09.02.2018)

Добавлено: 10 фев 2018 в 12:35 ,

ТСН последний выпуск 9 февраля. У Південній Кореї офіційно стартували Олімпійські ігри 2018 року. Найсильніші атлети світу, що з’їхалися до міста Пхьончхан, пройшлися урочистим парадом, перед тим, як почати з’ясовувати стосунки на спортивних майданчиках. Серед найкращих спортсменів і 33 українці. В Амстердамі заборонять водити екскурсії в “квартал червоних ліхтарів”. Нові правила поведінки почнуть діяти вже у квітні. Створили їх, аби зберегти приватне життя жінок, що займаються проституцією. На території знаменитого амстердамського “кварталу червоних ліхтарів” також заборонять вживати алкоголь та наркотики.





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