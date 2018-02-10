Ученые рассказали, как долго проживет человек в скафандре из "Теслы" Маска

Астронавт, одетый в скафандр "звездного человека" из спорткара Элона Маска, выведенного в космос в минувшую среду, сможет прожить в открытом космосе лишь несколько минут, сообщает интернет-портал LiveScience."Очевидно, что костюм SpaceX, как и любая другая система такого рода, будет бесполезной без космического корабля или портативных систем жизнеобеспечения. При их отсутствии скафандр не сможет поддерживать постоянное давление внутри себя, удалять СО2 и обеспечивать астронавта нужным количеством кислорода. В целом, человек протянет в нем несколько минут, прежде чем он умрет из-за аноксии, гиперкапнии и вскипания крови", — рассказывает Джон Чарльз (John Charles), президент американской Ассоциации космической медицины.В эту среду в космос был отправлен первый "космический автомобиль" – спорткар "Тесла", принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли и отправлена в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов на борту экспериментальной тяжелой ракеты Falcon Heavy, осуществившей первый успешный полет.Машина предпринимателя не была пустой – за ее рулем сидел манекен, получивший имя "зведного человека" в честь "Starman", одной из песен из пятого альбома британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его "пассажир" отпраздновал это свершение, проиграв две композиции Боуи, "Space Oddity" и "Life on Mars?", на аудиосистеме машины, что смогли увидеть свыше двух миллионов зрителей этого космического шоу, наблюдавшего за полетом на канале SpaceX в Youtube.Отправка манекена в космос, как отмечал Маск еще до запуска Falcon Heavy, имела определенный практический смысл – он был одет в легкий скафандр, который SpaceX планирует использовать во время будущих пилотируемых полетов астронавтов на борту космических кораблей и ракетоносителей компании. По словам предпринимателя, костюм уже готов к использованию — он способен выдержать давление вакуума и внезапную разгерметизацию кабины корабля.