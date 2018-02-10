Ученые США показали жуткого древнего паука, застывшего в янтаре

В США ученые Канзасского университета обнаружили новый вид древних пауков, имеющих хвосты.

Так, членистоногие, названные Chimerarachne yingi в честь чудовища Химеры из греческой мифологии, по предположениям ученых, до сих пор обитать в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Данный паук был найден в куске янтаря в Мьянме, возраст которого достигает 100 миллионов лет. Членистоногое было современником динозавров мелового периода. Его характерная особенность — длинный жгутик, расположенный на задней части брюшка. Специалисты считают, что паук использовал придаток в качестве тактильного органа, ощупывая им окружающие предметы. Chimerarachne yingiдостигает 2,5 миллиметра в длину, не считая трехмиллиметрового хвоста.

Таким образом, Chimerarachne yingi представляет собой промежуточное звено между пауками и их предками, жившими в палеозое.

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