Ученые выяснили, от чего растут волосы

Японские ученые, представляющие университет Йокогамы, вырастили волосы на пищевой добавке из популярной жевательной резинки, известной как Е900. Научная работу опубликована на страницах Biomaterials.В рамках исследования специалистам нужна была идеальная среда для развития волосяного фолликула, которая позволила бы ему дышать и делиться. Помимо того, важным моментом была прозрачность материи, чтобы эксперты могли наглядно наблюдать за всеми происходящими этапами.Идеальным оказался полидиметилсилоксан, который используют в жевательных резинках, газированных напитках, тесте и масле.У мышей взяли стволовые клетки и внедрили их в полидиметилсилоксановую матрицу, добавив коктейль из биологически активных веществ. Готовую ткань пересадили на грызунов и спустя две недели на ней выросла шерсть, что говорит об успешном завершении эксперимента.