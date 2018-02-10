Популярное издание представило рейтинг из 50 человек, которые оказывают наибольшее влияние на развитие экономики Польши. Самое интересное, что на втором месте оказались украинцы. Именно они приносят больше пользы, чем президент.
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Украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент
Добавлено: 10 фев 2018 в 22:48, Категория: Политика
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 10 фев 2018 в 22:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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