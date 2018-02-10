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Украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент


Добавлено: 10 фев 2018 в 22:48, Категория: Политика
Украинцы влияют на экономику Польши больше, чем президент
Популярное издание представило рейтинг из 50 человек, которые оказывают наибольшее влияние на развитие экономики Польши. Самое интересное, что на втором месте оказались украинцы. Именно они приносят больше пользы, чем президент.


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Добавлено: 10 фев 2018 в 22:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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