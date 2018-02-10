В 2017-м Госкино запретило показ 22 российских фильмов

Государственное агентство по вопросам кино в 2017 году запретило показ 22 российских фильмов и разрешило прокат в кинотеатрах 6 российских фильмов. Об этом сказано в ответе Госкино на запрос Українських Новин.

«Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма», – говорится в ответе.

Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

Ранее Госкино запретило прокат фильма «Матильда».

Фото: 112.ua