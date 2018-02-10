Адвокат, член Совета адвокатов был пойман при получении взятки. Мужчина требовал у матери обвиняемого в торговле наркотиками 6 тыс. долларов, при этом пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда. Адвокат был разоблачен Сотрудниками Службы безопасности и военной прокуратуры
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В Черновицкой области Член Совета адвокатов погорел на взятке
Добавлено: 10 фев 2018 в 20:18, Категория: Украина
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 10 фев 2018 в 20:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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