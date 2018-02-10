В Донбассе из-за ссоры полицейский застрелил гражданского

Во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица.

Как стало известно, сегодня, 10 февраля, около 1.00, вероятнее всего, во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате проишествия гражданское лицо, к сожалению, получило ранение, несовместимое с жизнью.

Полиция ведет следственные действия, выясняют обстоятельства и причины происшествия