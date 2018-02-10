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В киевском метро сообщили о стоимости переименования Петровки


Добавлено: 10 фев 2018 в 00:40, Категория: Новости на сегодня
В киевском метро сообщили о стоимости переименования Петровки

Чтобы заменить схемы и указатели в Киевском метрополитене в связи с переименованием станции «Петровка» город потратит 425079 гривен. Об этом сказано в официальном ответе КП Киевский метрополитен директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергею Симонову, которую опубликовал исследователь истории киевских переименований Стефан Машкевич.

Больше всего денег пойдет на обновление общих схем метро (168 585 грн.) и изменение текстового наполнения (100 254 грн.). Еще 84 240 грн. пойдет на линейные схемы и 72 000 грн на названия станций, расположенных на путевых стенах и входах.

Напомним, 8 февраля Киевсовет переименовал метро «Петровка».

Фото: wikimedia.org



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Добавлено: 10 фев 2018 в 00:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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