Вещдок - Аномальная зона (09.02.2018)

Добавлено: 10 фев 2018 в 12:36 ,

Вещдок. Аномальная зона последний выпуск 9 февраля. Закрытые трассы и длинные пробки: Буковина и Харьковщина борются со снегопадом. Худшая ситуация на Буковине. Ночью из-за мощного снегопада дороги практически парализовало. На трассе Черновцы-Порубное в пробке стали десятки авто: сначала – грузовики, а позже правоохранители запретили движение легковым автомобилям. Цикл криминальных документальных драм с расследованием запутанных уголовных дел. Каждая серия проекта – это отдельная история, основанная на реальных событиях. Многие такие преступления могли бы остаться нераскрытыми, а преступник – уйти от наказания, если бы не обнаруженная следователем деталь, которая становится ключом к разгадке.





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