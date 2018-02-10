Вещдок - Приговор с отсрочкой (09.02.2018)

Добавлено: 10 фев 2018 в 12:36 ,

Вещдок. Приговор с отсрочкой последний выпуск 9 февраля. Саакашвили сообщил о попытке задержания спецотрядом “Альфа”. Несколько часов назад появилась информация, якобы по Михеила Саакашвили приехал спецотряд. Как рассказал сам политик: спецназовцы зашли в отель, но работники заставили их покинуть здание. Цикл криминальных документальных драм с расследованием запутанных уголовных дел. Каждая серия проекта – это отдельная история, основанная на реальных событиях. Многие такие преступления могли бы остаться нераскрытыми, а преступник – уйти от наказания, если бы не обнаруженная следователем деталь, которая становится ключом к разгадке: оброненная заколка, потерянная пуговица или подброшенная записка, – вещественное доказательство.





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