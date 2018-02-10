Вятрович рассказал о завершении декоммунизации в Украине

Как заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, декоммунизация в Украине фактически завершена.

«У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования обнаружилось 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации. Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет» — отметил он