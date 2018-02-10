За три года СБУ запретила въезд в Украину более 300 иностранцам

Служба безопасности Украины с 2014 по 2017 год запретила въезд в Украину для 303 граждан иностранных государств. Об этом информирует 112 Украина, ссылаясь на пресс-центр ведомства.

Среди лиц, на которых распространяется указанный запрет, – преимущественно граждане РФ. В указанное число не входят лица, причастные к террористической деятельности.

«Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально относительно каждого лица при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление и прекращение которого отнесено к компетенции СБУ», – сообщили в ведомстве.

В СБУ добавили, что перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Ранее в СБУ сообщили, что в Украине заблокирован 31 сайт международных террористов.

Фото: УНИАН