Законы, вступающие в силу 10 февраля

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2018 года № 90 «О внесении изменений в пункт 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»

Скорректированы правила перераспределения субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам в целях увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ для оказания финансовой помощи бюджетам регионов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2018 года № 91 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 109»

Скорректированы Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В частности, внесены изменения в требования к получателям субсидий и перечень субсидируемых затрат, а также в перечень документов, которые представляются для конкурсного отбора проектов.

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