Замминистра юстиции снялась для календаря

Первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая приняла участие в фотосессии для календаря на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины». Об этом сообщила сама Бернацкая на своей странице в Facebook.

«Искренне благодарна за возможность принять участие в монументальном фотопроекте – календарь на 2018 «Величественная эпоха украинской женщины», где в образах княгинь Киевской Руси выступили современные женские фигуры. Гордимся нашей величественной историей», – написала она.

Напомним, в прошлом году совместное посещение театра с заместителем министра энергетики Наталией Бойко купили за 9 тысяч гривен.

Фото: Наталія Бернацька/Facebook