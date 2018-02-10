Звезда «Секретных материалов» обнажилась ради защиты животных

Известная американская актриса Джиллиан Андерсон снялась обнаженной ради защиты животных.

По информации, снимок артистки приурочен к акции организации PETA по защите пушных зверей.

В комментарии к фото написано: «Я лучше буду ходить голой, чем носить мех». Кроме того, актриса отметила, что гордится своим участием в фотосессии, целью которой является защита животных.

Андерсон добавил: «Я почувствовала раскрепощение, используя свое тело для важного заявления. Люди обычно отворачиваются от рекламы против меха, которая изображает забитых животных, а „голая“ кампания PETA всегда привлекает их внимание».

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