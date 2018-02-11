Алиев надеется, что Скорович останется во главе сборной России до ЧМ-2020

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявил РИА Новости, что надеется, что сотрудничество с главным тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет продлено до чемпионата мира 2020 года.

В субботу россияне под руководством Скоровича стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который проходит в Словении, обыграв в матче за третье место команду Казахстана – 1:0. Контракт со Скоровичем действует до 31 марта 2018 года.

"Любая страна и сборная мечтает иметь такого тренера. С ним мы вступили в исторический век свой. Вопрос с нашей стороны стоять не будет. Сегодня Сергею Скоровичу поступает ряд интересных предложений из других стран, он не скрывает этого. Но является большим патриотом нашей страны. Надеюсь, что весной мы сможем продлить наше обоюдное сотрудничество до чемпионата мира, который состоится в 2020 году", - сказал Алиев по телефону.