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Боевики отрабатывают на учениях наступательные действия


Добавлено: 11 фев 2018 в 16:18, Категория: Украина
Боевики отрабатывают на учениях наступательные действия

По данным украинской разведки, противник продолжает нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности (решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года) и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

В ГУР МОУ отмечают: «Установлено, что в районе н.п. Алмазная подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава т.н. 2 АК российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.

В районе н.п. Мирное, Успенка, Круглик (Лутугинского района Луганской обл.) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же т.н. 2 АК проводились мероприятия боевой подготовки с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин».



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Добавлено: 11 фев 2018 в 16:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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