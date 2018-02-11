Более 1,2 тыс. военнослужащих Западного военного округа соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас»

Более 1,2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа соревнуются в отборочном этапе конкурса «Армейский запас».

В конкурсе участвуют специалисты вещевой, продовольственной служб и службы горючего. Военнослужащим предстоит продемонстрировать качественное выполнение комплекса нормативов в рамках своих специальностей. Задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, а также технических средств: приготовления пищи, помывки, заправки и транспортировки горючего.

По итогам отборочного этапа, лучшие специалисты представят свои соединения в объединениях и на окружном этапе, после чего будет сформирована сборная ЗВО – она выступит на всеармейских соревнованиях «Армейский запас».