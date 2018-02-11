Был мощный хлопок: очевидцы сообщили детали падения АН-148

Как сообщают очевидцы, крушению Ан-148 в Подмосковье, предшевствовал мощный хлопок.

«Сильный хлопок был, очень мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали», — делится впечатлениями свидетель крушения.

Также, представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил, что обломки самолета обнаружены в радиусе одного километра. «Также обнаружены тела двоих погибших» — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее очевидцы катастрофы рассказывали, как видели падающий, горящий самолет, который рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.