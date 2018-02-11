Были ли украинцы на борту Ан-148? МИД уточняет

Самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. У находящихся на борту 71 человека не было шансов выжить.

Как сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилыч, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в России.

«Консул проверяет информацию», — заявил Кирилич.

По его словам, как только будут получены уточненные данные, МИД их обнародует.

По словам губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский, в самолете было более 60 жителей области.

«По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области», — заявляет Шермецинский