Чиновник ради эксперимента месяц жил на МРОТ

Считаете, что люди обладающие властью даже не представляют, как живем мы с вами?

Наверное, вы правы.

Но иногда бывают исключения.

Недавно глава Черновского сельского поселения Виталий Овлаховский (оно находится в Ленинградской области) решил на своей шкуре понять, как чувствует себя в России самый обычный гражданин, который живет на МРОТ.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране составляет скудную сумму в девять тысяч четыреста восемьдесят девять рублей. А в момент, когда данный эксперимент проводился, она была еще ниже - около восьми тысяч рублей.

Сами понимаете, на такие деньги не разгуляешься, а многим приходится жить на них весь месяц.

В начале эксперимента Овлаховский весил солидные 139 килограмм. Здоровый дядя, которому для поддержания тела в нормальном, рабочем состоянии нужно много калорий.

Начальный рацион Виталия на день был таким: одно вареное яйцо, сосиска, молоко, апельсин и рыба с овощами. По мнению власти этого вполне достаточно, чтобы взрослый человек чувствовал себя нормально.

Однако чиновник с первого же дня начал голодать.

Чуть лучше пошли дела, когда Овлаховский перешел на гречку и крупы. Однако он привык есть фрукты, а вот на них денег уже катастрофически не хватало.

Это злило Виталия и мешало сконцентрироваться на работе.

"В день у меня получалось либо небольшое яблоко, либо мандарин или маленький апельсин. Из такого количества фруктов организм не получает достаточно витаминов"

Кстати, чиновник каждый день выкладывал отчет о своей жизни на страничке в интернете. Со временем за ней стали следить, как за реалити-шоу.

Были и те, кто критиковали Виталия за недостаточную честность эксперимента. И он им ответил:

"Кто-то считал, что нужно было учитывать и траты на бытовые товары, и на коммунальные услуги. Но в таком случае надо было брать за основу прожиточный минимум, а не МРОТ. Получилось бы ещё сложнее, потому что сейчас прожиточный минимум составляет 9103 рубля. Я плачу за коммунальные услуги 3,5 тысячи рублей, и на питание денег осталось бы ещё меньше"

Коллапс случился через три недели после старта необычного челленджа: у главы Черновского сельского поселения банально кончились деньги.

Как не пытался он растянуть МРОТ на весь месяц, у него ничего не получилось.

Оставшееся до конца месяца время чиновник решил прожить на воде. Выдержал только шесть дней, а оставшиеся прожил на продукты, которые ему купили коллеги.

В итоге всего за месяц Овлаховский похудел аж на 15 килограмм и понял, что прожить на МРОТ нельзя.

"Картофеля, круп и макарон достаточно. А вот 50 г рыбопродуктов и 160 г мясопродуктов в сутки явно недостаточно для человека. Эти позиции требуют значительной корректировки. Овощи и фрукты тоже не мешало бы увеличить. МРОТ нужно поднять как минимум на две тысячи"

А теперь вспомните, что миллионы людей живут так не один месяц, а постоянно.

Грустно.