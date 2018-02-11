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День 11 февраля в истории


Добавлено: 11 фев 2018 в 00:42,
День 11 февраля в истории

Международный день женщин и девочек в науке.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 22 декабря 2015 года.

Всемирный день больного.

Учреждён по инициативе Папы Римского Иоанна Павла Второго 13 мая 1992 года. В своём послании он охарактеризовал цель этого праздника: «… дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». Впервые Всемирный день больного был отмечен в 1993 году.

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров издал декрет об организации Рабоче-крестьянского Красного флота.

Из находившихся в Кронштадте наиболее боеспособных кораблей был сформирован действующий отряд флота, остальные же суда вошли в состав вооруженного резерва. Во время Гражданской войны было сформировано более 30 морских, речных и озерных флотилии, в которые входило около 2 тысяч судов.

Окончательно Рабоче-крестьянский Красный флот сформировался к середине 1930-х годов, когда в его состав были включены морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны.

321 год назад (1697) Пётр I именным указом разрешил в России продажу табака.

Табак в Россию был завезён во второй половине XVI века. Но он был таким дорогим, что многие из-за пристрастия к нему попадали в долговую кабалу, а общий отток средств за границу был весьма большим. В 1634 году  

употребление, продажа и даже хранение в доме табака было запрещено в России под страхом смерти и конфискации всего имущества.

В 1697 году Пётр I своим именным указом разрешил «продавать оный явно в светлицах при кабаках». Спустя восемь лет в России была учреждена «казенная табачная продажа», а ещё через 11 — открылись две табачные фабрики — в Петербурге и малороссийской Ахтырке.

27 лет назад (1991) в Гааге была создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

Члены этой международной организации объединились для защиты интересов наций и коренных народов, не имеющих собственных государств или живущих на спорных территориях

В настоящее время членами организации являются свыше 40 непризнанных государств, среди которых Тибет, Абхазия, Иранский Курдистан.


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Добавлено: 11 фев 2018 в 00:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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