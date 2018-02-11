Депутат Надежда Савченко сделала громкое заявление по Донбассу

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко вновь отметилась громким высказыванием. По ее словам, высокопоставленные представители Верховной Рады проводили переговоры с пророссийскими боевиками, которые стоят “во главе” самопровозглашенных республик Донбасса.Об этом Савченко заявила в интервью телеканалу “Zik”.Впрочем, имен чиновников, которые якобы общались с “главарями” террористов так называемых “ДНР” и “ЛНР” Надежда Савченко не назвала, заявив, что такую информацию позднее подтвердят и в самопровозглашенных республиках Донбасса.