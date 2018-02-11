Двойные стандарты по-американски: военные парады в США, России и КНДР

Прошло всего несколько дней после того, как Трамп заявил, что хочет провести военный парад у Белого дома «как во Франции», как вице-президент Майк Пенс начал критиковать Северную Корею за… военный парад.

Как известно, за день до открытия Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в КНДР прошёл крупный парад, приуроченный к 70-летию со дня основания северокорейской армии.

По Пхеньяну проехались межконтинентальные баллистические ракеты, которые были испытаны в конце прошлого года.

Пенс назвал парад «непрекращающейся провокацией».

Но при этом когда у него спросили про военный парад, который пройдет в США, ответил следующее: «Я думаю, что это прекрасная возможность отдать должное мужчинам и женщинам в вооруженных силах США, это прекрасный день. Я сердечно поддерживаю призыв президента к проведению такого празднования у нас».

И как тут не вспомнить традиционную реакцию США да и всего Запада на парады Победы в России? Как их только не называют — и бряцанием оружием, и бахвальством, и демонстрацией зашкаливающего милитаризма.

Ну а парад в Северной Корее — это и подавно знак близкого апокалипсиса.

А вот США — другое дело, ничего особенного.

Сеть взорвалась карикатурами. Трамполеон: Подавайте-ка мне огромный парад на французский манер!