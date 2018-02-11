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Экс-политик Латвии считает, что при СССР его страна жила лучше


Добавлено: 11 фев 2018 в 00:23, Категория: Новости на сегодня
Экс-политик Латвии считает, что при СССР его страна жила лучше

Латвийский политик Альфред Рубикс считает, что при СССР Латвия жила лучше, чем сейчас.

Политик уверен, что в советское время легче жилось. Тогда была перспектива. Люди с надеждой устремляли взгляд в будущее, рассказал Рубикс в интервью изданию Latvijas Avize.

Он сравнивает те времена с нынешними и делает вывод, что в современной Латвии население в большинстве своем бедно живет. Исключениями, конечно, являются бизнесмены. Он обратил внимание на то, что люди все больше уезжают из страны.

Рубикс рассказал, как раньше появлялось около тысячи квартир ежегодно. Жители получали их бесплатно. При СССР в Латвию приезжали, чтобы работать и жить. В конце 80-х в стране находилось порядка 2,7 миллиона жителей. По данным на первое мая 2016 года в стране находится 1 958 800 человек. Внучка политика тоже покинула страну и теперь проживает в Лондоне.

Данные Центрального статистического управления Латвии показывает, что страну стабильно покидают жители. В среднем каждый день уезжает 55 человек. Большая часть эмигрантов – молодежь.   



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Добавлено: 11 фев 2018 в 00:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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