Футболисты "Луча-Энергии" сыграли вничью с "Мордовией" в матче Кубка ФНЛ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Футболисты "Луча-Энергии" из Владивостока сыграли вничью с саранской "Мордовией" в матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

Встреча группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:2. В составе "Луча-Энергии" голы забили Амир Бажев (2-я минута) и Андрей Мязин (65). У "Мордовии" отличились Александр Кренделев (43) и Иван Лукьянов (85).

В других матчах Кубка ФНЛ зафиксированы следующие результаты:

"Спартак-2" (Москва) – "Арарат" (Москва) – 1:0,

"Крылья Советов" (Самара) – "Рига" – 0:1,

"Чайка" (Песчанокопское) – "Факел" (Воронеж) – 1:1.