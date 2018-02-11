Футболисты "Селтика" победили "Партик Тисл" перед матчем ЛЕ с "Зенитом"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Селтик" нанес поражение "Партик Тисл" в матче 1/8 финала Кубка Шотландии по футболу перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с санкт-петербургским "Зенитом".

Встреча, состоявшаяся в субботу в Глазго, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Джеймс Форрест (3-я, 10-я и 54-я минуты). У гостей отличились Крис Дулан (19) и Коннор Сэммон (83).

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Селтик" - "Зенит" пройдет 15 февраля на поле шотландского клуба.