Генсек ООН призвал немедленно объявить в Сирии перемирие на месяц

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц.

Данный призыв Гутерреш сделал после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта. В пресс-службе ООН отметили: «Генеральный секретарь с тревогой следит за нарастанием напряженности в Сирии и угрозы втягивания в конфликт других государств. Он призывает все стороны прекратить эскалацию и проявить сдержанность».

Глава ООН призвал все стороны стремительно перейти к политическому решению в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности, отметив, что это единственный способ «положить конец насилию и страшным страданиям сирийского народа№.