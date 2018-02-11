Гиркин призвал Россию к полномасштабной военной поддержке «ЛДНР»

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил власти РФ в безответственной политике, что привело к геноциду миллионов людей на Донбассе.

В частности, Гиркин отметил: «В связи с обострением ситуации на Донбассе и высокой вероятностью перерастания вялотекущих военных действий в полномасштабную войну, „Комитет“ подчеркивает свою позицию о необходимости (в случае наступления ВСУ) полномасштабной военной поддержки республик Донбасса Вооруженными силами РФ. А также призывает обратить внимание на продолжающееся вопиющее надругательство над стремлениями русских людей Донбасса и всей Новороссии воссоединиться с основной частью Русского народа в едином государственном образовании. Также мы констатируем, что в результате безответственной политики Кремля и его местных ставленников, миллионы русских людей Донбасса продолжают находиться в условиях острейшего социально-экономического бедствия, сравнимого по последствиям с геноцидом».