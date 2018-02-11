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Глава Пентагона обратился к депутатам Верховной Рады Украины


Добавлено: 11 фев 2018 в 17:04, Категория: Политика
Глава Пентагона обратился к депутатам Верховной Рады Украины
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис призывает украинских парламентариев как можно скорее принять закон о национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает официальный Twitter посольства США в Украине.

Глава Пентагона утверждает, что скорейшее принятие Верховной Радой закона о национальной безопасности обеспечит основу для проведения реформ в сфере обороны, которые столь необходимы украинскому государству.
Ранее в кулуарах парламента звучали заявления о том, что вышеупомянутый закон должен быть рассмотрен до конца февраля.


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Добавлено: 11 фев 2018 в 17:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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