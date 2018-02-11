Глава Пентагона обратился к депутатам Верховной Рады Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис призывает украинских парламентариев как можно скорее принять закон о национальной безопасности Украины.Об этом сообщает официальный Twitter посольства США в Украине.Глава Пентагона утверждает, что скорейшее принятие Верховной Радой закона о национальной безопасности обеспечит основу для проведения реформ в сфере обороны, которые столь необходимы украинскому государству.Ранее в кулуарах парламента звучали заявления о том, что вышеупомянутый закон должен быть рассмотрен до конца февраля.