Голландский конькобежец Крамер — олимпийский чемпион Пхёнчхана на дистанции 5000 метров

Голландский конькобежец Свен Крамер с олимпийским рекордом победил на дистанции 5000 метров на Играх-2018 в южнокореском Пхёнчхане.

Голландец в воскреснье, 11 февраля, показал время 6 минут 9.76 секунды, что на секунду лучше его же достижения, показанного на сочинской Олимпиаде. Серебро завоевал бывший соотечественник Крамера, ныне выступающий за Канаду Тед-Ян Блумен — +1.85 секунды. Бронза на счету норвежца Сверре Лунде Педерсена, показавшего одинаковый результат с Блуменом, но уступившего ему по фотофинишу.

Результаты: Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м