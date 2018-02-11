Google разрабатывает новый сервис Yeti (ВИДЕО)

Компания Google намерена всерьёз взяться за игровую индустрию. Именно такой вывод можно сделать исходя из последних слухов о новом сервисе Yeti от поискового гиганта. Но также есть сообщения о том, что корпорация разрабатывает не только собственный стриминговый сервис.По данным The Information, Google уже ведёт переговоры с разработчиками относительно стримингового сервиса Yeti. Изначально компания якобы хотела предоставлять доступ к нему через фирменную телеприставку Chromecast, но затем отказалась от этой затеи. Как сообщают источники, поисковый гигант намерен выпустить новую игровую приставку, способную удалённо запускать игры.Суть Yeti, как и других стриминговых сервисов, заключается в запуске игр на мощных серверах компаний. От геймера при этом требуется любой компьютер с доступом к высокоскоростному интернету.По слухам, Google может представить новый сервис и приставку под него уже 19 марта на конференции игровых разработчиков Game Developer Conference 2018. Компания уже пообещала показать там будущее мобильных игр. Также не исключено, что анонс состоится в мае на Google I/O 2018.