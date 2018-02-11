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Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Амур" в товарищеском матче


Добавлено: 11 фев 2018 в 00:21, Категория: Спорт
Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Амур" в товарищеском матче

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над хабаровским "Амуром" в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Праге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу "Автомобилиста".

После 54 матчей "Автомобилист" с 92 очками занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ и гарантировал себе выход в плей-офф. "Амур" с 84 баллами идет на девятой строчке, уступая по дополнительным показателям омскому "Авангарду", занимающему восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.



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Добавлено: 11 фев 2018 в 00:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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