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Израиль и США игнорируют нормы международного права, — военный эксперт


Добавлено: 11 фев 2018 в 23:55, Категория: Новости на сегодня
Израиль и США игнорируют нормы международного права, — военный эксперт

Израиль и США, нанося по собственному усмотрению удары по целям на территории Сирии, игнорируют нормы международного права и действуют по праву сильного, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

Как сказано в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и они поддерживают его «право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.

Беседа состоялась на фоне резкого обострения ситуации на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотный летательный аппарат и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем. Российский и израильский лидеры, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

«Консультации по координации действий не прерывались. Не секрет, что Иран стремится достаточно самостоятельно действовать на территории Сирии и находит в этом смысле поддержку, по крайней мере, части военно-политического руководства САР.

Также несомненен вклад Ирана, его вооруженных формирований в разгром ИГИЛ*. Так что история противостояния Ирана с Израилем давняя. Она не заканчивается на этом эпизоде», — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.

Он подчеркнул, что «Израиль наносит удары своей авиацией, как он говорит, по иранским объектам на территории Сирии, но под такие удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому такая координация между российским военным командованием в Сирии и израильскими военными абсолютно необходима».

По мнению аналитика, это ненормально, если идеалистически относиться к нормам международного права.

«Но мы видим, что США абсолютно ровно так же действуют на территории Сирии, считая себя вправе наносить удары, как они говорят, по объектам террористов. Более того, считают себя вправе наносить удары по ополченческим формированиям — союзникам сирийских правительственных сил, которые якобы создают угрозу клиентам США, действующим на территории Сирии в лице SDF („Сирийских демократических сил“)», — добавил специалист.

Эксперт отметил, что Иран также наносил со своей территории удары баллистическими ракетами по формированиям ИГИЛ на территории САР.

«На этой небольшой, вроде бы, мировой территории сейчас сосредоточились интересы множества держав, которые, откровенно говоря, разрушили все эти идеалистические представления о международном праве. По сути, мы возвращаемся к периоду, когда “Кто сильнее, тот и прав”», — заключил Мураховский.

В субботу пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета на иранские позиции, находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

Воинский контингент РФ находится на территории Сирии по просьбе легитимного президента САР Башара Асада.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация



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Добавлено: 11 фев 2018 в 23:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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