Кадыров поблагодарил батальон чеченской военной полиции, вернувшийся из Алеппо

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении отряда чеченской военной полиции из сирийского города Алеппо. Там военнослужащие несли службу последние полтора года.

На своей странице «Вконтакте» Кадыров уточнил, что в Сирии бойцы выполняли задачи по охране объектов Минобороны России, поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности населения.

В связи с прибытием батальона в Грозном состоялся торжественный митинг, где, в частности, присутствовал замначальника ГУ военной полиции Минобороны генерал-майор Виталий Кох. Также Кадыров отметил, что, многие военнослужащие удостоились почетных государственных наград.