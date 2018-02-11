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"Какая еще может быть Россия...": Ложь Киева в адрес России с позором опровергли сами украинцы


Добавлено: 11 фев 2018 в 09:24, Категория: Политика
"Какая еще может быть Россия...": Ложь Киева в адрес России с позором опровергли сами украинцы

Пресс-центр штаба «АТО» сделал публикацию на своей странице в Facebook с заявлением, в котором утверждается, что пограничники украинской стороны якобы попали под обстрел военных с территории России, передает источник.

Также в пресс-центре утверждают: огонь был открыт по подразделению пограничной службы Украины, которое ответственно за обеспечение охраны границы.

Как сказано в заявлении, в четверг, 8 февраля, около 12.30 с территории района населенного пункта Ушаковка (по заявлению пресс-центра это территория Российской Федерации - прим.) был осуществлен провокационный обстрел с использованием стрелкового оружия в направлении подразделений, которые обеспечивают охрану Государственной границы Украины.

Источники в полиции, в пограничной службе Ростовской области это заявление опровергли. При этом населенный пункт с таким же названием находится в Луганской народной республике. Расположен он на линии соприкосновения около Алчевска.

Заявление украинской стороны вызвал среди украинцев бурную дискуссию. Пользователи усомнились в достоверности информации, а также напомнили, что Ушаковка расположена на территории ЛНР.

«Назревает два вопроса. Первый - как же тогда наши пограничники пропускают несметные полчища «Армат» вместе с конно-водолазными бурятами? И второй вопрос - значит, эти все вопли по поводу «неохраняемой границы» с Россией – неправда?» — комментирует Arthur Nikolayev.

«На 4 год войны случился «провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї»... вы там уточните в штабе - может ли осуществлять обстрел страна-агрессор, с которой мы четвертый год воюем?» — пишет Sem Turbin.

«Ушаковка - это территория наша, только ЛНР! Какая может быть Российская Федерация, если это Лутугинский район около Алчевска. Дальше там Луганск, после него до России как до полюса еще! Что-то они перебрали», — уточняте Рафаэль Станичанская.



Материалы по теме:

Источник опроверг данные АТО об обстреле украинских пограничников со стороны Ушаковки
СРОЧНО: Штаб «АТО» заявил об обстреле со стороны России
Украинских пограничников на Луганщине обстреляли с территории РФ
Штаб АТО: с территории РФ стреляли в сторону пограничников
Добавлено: 11 фев 2018 в 09:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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