Китайские военные изучают стратегию полководца Сунь Цзы для борьбы с США

«Высшее искусство войны — покорить врага, не сражаясь», - написал легендарный китайский стратег Сунь Цзы более двух тысяч лет назад.

Американское издание National Interest, ссылаясь на результаты исследования RAND Corporation, сообщило, что китайские военные осваивают стратегию Сунь Цзы и изучают подход «системного уничтожения войны», характеризующийся поиском победы путем вытеснения, а не уничтожения противника.

По информации издания, Пекин попытается парализовать армию США и лишит американских военных возможности атаковать наземную, морскую, воздушную, космическую и другие сферы Китая. Армия КНР также попытается вывести из строя американскую систему обработки данных передачи приказов командования.