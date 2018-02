Климкин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования близким жертв крушения Ан-148 под Москвой. Соответствующая запись опубликована Twitter-аккаунте министра.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы», – написал Климкин.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что на борту Ан-148 был 71 человек. Предполагается, что все находившиеся в самолете погибли.

Фото: armeniasputnik.am