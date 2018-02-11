Кто родился 11 февраля

Владимир Иванович Булавин (65 лет), руководитель Федеральной таможенной службы. Проходил службу в органах государственной безопасности. Занимал должности заместителя директора ФСБ России — руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Являлся полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 28 июля 2016 года назначен руководителем Федеральной таможенной службы.
В Театре им. Моссовета Любовь Орлова была занята в спектаклях «Милый лжец», «Сомов и другие», «Лиззи Мак-Кей», «Странная миссис Сэвидж» и других постановках.
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