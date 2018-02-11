Кто родился 11 февраля

Владимир Иванович Булавин (65 лет), руководитель Федеральной таможенной службы. Проходил службу в органах государственной безопасности. Занимал должности заместителя директора ФСБ России — руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Являлся полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 28 июля 2016 года назначен руководителем Федеральной таможенной службы.

Адриан Хаслер (54 года), премьер-министр Лихтенштейна. Член Прогрессивной бюргерской партии (ПБП). Избирался депутатом ландтага (парламента) страны. Занимал пост начальника полиции Лихтенштейна. После победы ПБП на парламентских выборах в феврале 2013 года возглавил правительство страны. Является также министром по общим вопросам правительства и финансов.

Любовь Петровна Орлова (1902-1975), актриса театра и кино. Народная артистка СССР. В кино дебютировала в 1933 году в эпизоде в немом фильме «Любовь Алены». Славу и популярность актрисе принесли роли в фильмах её мужа Григория Александрова: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна» и других.

В Театре им. Моссовета Любовь Орлова была занята в спектаклях «Милый лжец», «Сомов и другие», «Лиззи Мак-Кей», «Странная миссис Сэвидж» и других постановках.

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