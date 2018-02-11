Квартирный вопрос - Гостиная и спальня в настоящем шалаше (10.02.2018)

Добавлено: 11 фев 2018 в 12:59 ,

Квартирный вопрос. Гостиная и спальня в настоящем шалаше последний выпуск 10 февраля. Героям программы – любителям походной жизни – к трудностям не привыкать, но дома им так хотелось тепла и уюта! Дизайнеры согрели их темную гостиную на первом этаже и запустили туда огромную бабочку. Здесь же была обустроена спальня в современном и комфортном шалаше. Несколько сотен жителей московских хрущевок уже могут готовиться к переезду. Будущие новоселы участники масштабной программы реновации получают так называемые смотровые ордера на новые квартиры. Многие ждали улучшения жилищных условий не один десяток лет. И вот, наконец, первый дом полностью готов к заселению. Известные дизайнеры и декораторы превращают не очень уютные комнаты в стильные и комфортные пространства или просто создают новую жилую среду. Ведущие программы — Оксана Козырева и Татьяна Грамон.





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