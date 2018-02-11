Лавров: «Москва не намерена признавать «ЛДНР»

Россия сохраняет приверженность Минским соглашениям, поэтому не намерена признавать «ДНР» и «ЛНР».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой». Он подчеркнул: «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем».

Также, российский министр добавил, что, по его мнению, на Западе «укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко».

Он уточнил: «По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях».