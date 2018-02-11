Лавров о Климкине: «Да он сам родом из Курска»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин общается с ним на русском языке во время телефонных переговоров и встреч.

Венецианская комиссия признала русский язык угнетаемым в Украине Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Сообщается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

Отвечая на вопрос, на каком языке он разговаривает со своим украинским коллегой Климкиным во время телефонных разговоров и встреч, Лавров добавил: «На русском». Лавров добавил, что Климкин также общается с ним на русском: «Да. Он родом из Курска».