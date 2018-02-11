Лавров о встречах Волкера с Сурковым: «Канал наладился»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что результат последней встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера небезнадежен.

Министр считает, что Россия в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков.

«Так было и в том, что касается реализации минских соглашений, — заявил он. — Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков. Недавно они провели свою очередную встречу. Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры», — отметил глава МИД РФ