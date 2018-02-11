Лицо предателя: в США показали Родченкова после пластической операции (ФОТО)

Информатор WADA (Всемирного антидопингового агентства) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сделал в США пластическую операцию.

В Штатах Родченков проходит по программе защиты свидетелей, которая предполагает в том числе и изменение внешности, чтобы защищаемому было легче скрыться.

Далее — триумф американской логики: внешность Родченкову в самом деле изменили, его не узнать. Но тут же показали по американскому телеканалу CBS под настоящим именем уже в новом обличье.

При этом Родченков утверждает, что по его следу «идут русские».

«Кремль хочет, чтобы я перестал говорить», — жалуется Родченков. А его адвокат Джим Валден утверждает, что в США находится «группа русских», которые ищут его подзащитного. Доказательств своих слов Валден, разумеется, не приводит. Расчёт, по всей видимости, на клише «ну вы же знаете этих русских…».

При этом Родченкова с новым лицом смело показывают по ТВ. Видимо, для того, чтобы облегчить задачу мифической «группе русских».

Для эфира информатора экипировали в бронежилет (см. фото).