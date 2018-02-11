Матиос отрицает слова Шепелева о его похищении военной прокуратурой

Слова экс-нардепа Александра Шепелева о том, что его похитили сотрудники военной прокуратуры, не соответствуют действительности. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в комментарии для Украинской правды.

«Это абсурдно по определению даже так думать. Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функций оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждения Шепелева, а следовательно — и журналистов — об установлении его местонахождения и дальнейшем удержании военной прокуратурой точно абсурдны», — сказал Матиос.

По его словам, прокуратура готова провести расследование на основании показаний Шепелева касательно представителей украинской власти.

«Если у подозреваемого Шепелева будет фантазия и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, несмотря на фамилии и должности», — добавил главный военный прокурор.

Ранее Шепелев заявил, что его похитили лица, представившиеся сотрудниками военной прокуратуры.

Фото: Главком