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» » «Миротворец» о гибели россиян в Сирии: Кремль начал операцию «Утилизация»

«Миротворец» о гибели россиян в Сирии: Кремль начал операцию «Утилизация»


Добавлено: 11 фев 2018 в 23:18, Категория: Украина

Гибель в Сирии сотен российских наемников из ЧВК «Вагнера» свидетельствует о том, что власти РФ начали операцию «Утилизация».

Центр «Миротворец», фиксирующий преступления против национальной безопасности Украины отмечает: «Кремль будет утилизировать своих наемников и военных преступников всеми доступными методами. И мы видим, что этот процесс уже вошел в стабильную фазу, как в самой РФ, так и за рубежом».

В «Миротворце» добавили: «Даже уничтожение в один присест более 200 вагнеровцев в Сирии руками американцев полностью вкладывается в эту стратегию. Достаточно было собрать их и отправить „отжимать завод“, а потом заявить командованию США в Сирии о том, что „наших“ там нет. Это так просто и так по-русски».


Фото:
«Миротворец» о гибели россиян в Сирии: Кремль начал операцию «Утилизация»


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Добавлено: 11 фев 2018 в 23:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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