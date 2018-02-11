Настя Каменских прокомментировала слухи о пластической операции

Певица Настя Каменских - одна из самых красивых представительниц украинского шоу-бизнеса. За последние пару лет артистка успела сильно похудеть и создала свой бренд одежды для спорта.Теперь уже, как к солистке, к Насте не меньше внимания прессы, где в последнее время появляются слухи о том, что певица все же решилась на пластическую операцию.Так, по словам Кати Осадчей, в кулуарах говорят, что Каменских "исправила нос, что-то подтянула, обрезала".Ведущая спросила у артистки правда ли это, на что Каменских ответила, что это все слухи не соответствуют действительности."Я выступаю против всяких инъекций и операций. Мне сейчас 30 лет, безусловно мой косметолог немножко начинает намекать и говорить про мимические морщины, говорить, что тебе уже пора это делать. Я: "Нет". Она: "Ну хорошо, я через полгода к тебе приду с этим вопросом. Я очень хочу максимально продлить этот период. Потому что мне же когда-то будет 40, 50, 60 лет. Вот тогда, возможно, я что-то буду делать. Но сейчас мне все нравится. 30 - золотой век. Еще молодая, но уже опытная", – рассказала артистка в интервью "Светской жизни".