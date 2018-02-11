Названы версии причин аварии АН-148, опубликованы имена погибших пассажиров

В РФ назвали предварительные версии причины крушения пассажирского самолета АН-148.

Отмечается, что причиной падения воздушного судна могли стать погодные условия, ошибка экипажа или технеисправность.

Сообщается, что с самого утра в аэропортах Москвы задерживали и отменяли вылеты. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», задержали порядка 30 рейсов, еще 14 отменили. Так, по состоянию на 11:30 (по Киеву) в аэропорту «Внуково» 5 рейсов было задержано, 3 отменено, в «Домодедово» 11 рейсов задержано и 11 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержано 12 вылетов.

«Саратовские авиалинии» заявили, что командир разбившегося борта Валерий Губанов — опытный пилот с пятью тысячами часов налета. Кроме того, обнародован список погибших пассажиров.

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